Ayamonte celebra el I Encuentro de Voluntariado Costa de la Luz para visibilizar la labor social en la ciudad

El Ayuntamiento de Ayamonte, junto a la Asociación Aspreato, organiza este viernes 24 de abril el I Encuentro de Voluntariado Costa de la Luz, una iniciativa destinada a poner en valor el trabajo de las entidades sociales y fomentar la participación ciudadana.

El evento tendrá lugar a partir de las 9:00 horas en el Teatro Cardenio y reunirá a asociaciones y colectivos del municipio y su entorno en una jornada centrada en el intercambio de experiencias y la sensibilización en torno al voluntariado.

Desde la organización destacan que este encuentro supone una oportunidad para acercar a la ciudadanía la labor que desarrollan numerosas entidades sociales, así como para reforzar el compromiso colectivo con la comunidad.

La cita busca además crear un espacio de convivencia y colaboración entre asociaciones, voluntarios y vecinos, promoviendo valores como la solidaridad y la implicación social en el ámbito local.