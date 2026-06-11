Diez senderos marinos permitirán descubrir la costa de Huelva desde el mar

La costa de Huelva contará con una nueva propuesta turística que permitirá recorrer algunos de sus espacios más emblemáticos a través de diez senderos marinos diseñados para descubrir el litoral desde una perspectiva diferente.

El proyecto, denominado Los Senderos Marinos de Huelva, ha sido presentado en la Diputación Provincial y plantea una red de itinerarios náuticos que unirán el Guadiana y Doñana mediante experiencias vinculadas a la navegación, el patrimonio histórico, la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

Impulsada por la Asociación Náutica Marina Nuevo Portil, la iniciativa pretende contribuir a la desestacionalización del turismo y generar nuevas oportunidades económicas para los municipios costeros y las empresas relacionadas con el sector turístico y marítimo.

Los recorridos atravesarán enclaves tan destacados como las marismas de Isla Cristina, el paraje natural Marismas del Río Piedras, Nueva Umbría, Los Enebrales, las Marismas del Odiel, el entorno colombino, las dunas del Asperillo y el Parque Nacional de Doñana. Cada sendero contará con una temática específica ligada a la historia, el patrimonio o las tradiciones marineras de cada zona.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su carácter accesible, ya que las rutas podrán realizarse mediante distintas modalidades náuticas adaptadas a diferentes perfiles de participantes.

Además, la iniciativa incorpora la denominada Ruta de los Atlantes, una experiencia participativa que permitirá a los usuarios completar distintos senderos, recopilar sellos y registrar sus recorridos en un cuaderno de bitácora.

Desde la Diputación han destacado el potencial de esta propuesta para reforzar la oferta de turismo activo y sostenible de la provincia, posicionando a Huelva como un destino capaz de combinar deporte, naturaleza, historia y cultura a través de una de sus principales señas de identidad: el mar.