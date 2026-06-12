El cine volverá a llenar las plazas de 50 pueblos onubenses este verano

La magia del cine regresará este verano a medio centenar de municipios de la provincia gracias a una nueva edición de Cine en el Pueblo, el programa impulsado por la Diputación de Huelva que transforma plazas, calles y espacios públicos en auténticas salas de cine al aire libre.

La iniciativa arrancará el próximo 18 de junio y se prolongará hasta el 11 de septiembre, llevando proyecciones gratuitas a 50 de los 52 municipios de menos de 3.000 habitantes que podían acogerse al programa, una cifra que demuestra el fuerte arraigo de esta propuesta cultural en la provincia.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que Cine en el Pueblo "forma parte de la memoria colectiva de nuestros municipios" y ha subrayado que el programa permite garantizar el acceso a una oferta cultural de calidad independientemente del lugar de residencia.

La programación de este año incluye algunos de los títulos más populares para el público familiar e infantil, como Robot salvaje, Sonic 3: La película, Cómo entrenar a tu dragón, Padre no hay más que uno 5, Odio el verano y Tu madre o la mía: Guerra de suegras.

Además de acercar el cine a pequeñas localidades, la iniciativa busca fomentar la convivencia vecinal y el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro durante las noches estivales. Para ello, los municipios acondicionan plazas y recintos al aire libre con sillas y todos los elementos necesarios para disfrutar de las proyecciones.

La Diputación destina este año 25.000 euros al programa, a los que se suman los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para llevar las películas por toda la provincia.

Con más de tres décadas de historia, Cine en el Pueblo se ha consolidado como una de las actividades culturales más queridas del verano onubense, permitiendo que miles de vecinos disfruten de la gran pantalla sin salir de sus municipios.