Huelva capta 3,3 millones para crear nuevos destinos turísticos junto a Portugal

La Agencia Destino Huelva ha conseguido captar más de 3,3 millones de euros para desarrollar dos grandes proyectos turísticos transfronterizos con Portugal que permitirán crear y consolidar nuevos destinos vinculados al Bajo Guadiana y al río Múrtigas.

La financiación llega a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y supondrá para la Agencia una inyección directa de 955.457 euros, lo que incrementa en torno a un 60% su capacidad de inversión para desarrollar iniciativas turísticas en la provincia.

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, destacó que estos fondos permitirán acelerar proyectos estratégicos ligados a la sostenibilidad, la innovación y la modernización del sector turístico onubense.

Uno de los proyectos aprobados es Guadiana Nautic Experience, dotado con un presupuesto global de 1,47 millones de euros. La iniciativa impulsará un modelo de turismo náutico sostenible en el Bajo Guadiana mediante rutas fluviales, experiencias deportivas, herramientas digitales, realidad aumentada y acciones de promoción internacional.

El segundo proyecto, Murtega Tur, contará con una inversión de 1,84 millones de euros y tendrá como objetivo convertir el entorno del río Múrtigas en un referente del ecoturismo transfronterizo. La actuación abarcará municipios de la Sierra como Fuenteheridos, Galaroza, Jabugo, La Nava, Hinojales, Cumbres de San Bartolomé y Encinasola, además de la localidad portuguesa de Barrancos.

Entre las medidas previstas destacan la creación de una marca turística propia, nuevas herramientas digitales para interpretar el territorio, programas de formación para empresas y acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales.

Desde la Agencia Destino Huelva consideran que estos proyectos reforzarán el posicionamiento de la provincia como destino de turismo activo, sostenible y de calidad, además de generar nuevas oportunidades económicas para los municipios participantes a ambos lados de la frontera.