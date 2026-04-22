Lepe refuerza el control de mosquitos con tratamientos preventivos adelantados por las lluvias

El Ayuntamiento de Lepe ha finalizado recientemente los trabajos de control y tratamiento de mosquitos en distintos puntos del municipio, una actuación que este año se ha adelantado ante las abundantes lluvias y la previsión de altas temperaturas.

Las labores se han desarrollado desde el pasado mes de marzo en colaboración con el Servicio de Control de Plagas de la Diputación Provincial de Huelva, con el objetivo de mantener la población de mosquitos en niveles compatibles con la salud pública y el bienestar ciudadano, respetando al mismo tiempo el medio ambiente.

Los trabajos han incluido intervenciones en imbornales, husillos y otros puntos críticos del municipio, así como en zonas de mayor riesgo de proliferación como arroyos y regajos del término municipal.

Desde el Consistorio destacan que esta actuación preventiva permite anticiparse a los periodos de mayor actividad de estos insectos, reduciendo su impacto durante los meses más cálidos.

Para más información, los ciudadanos pueden dirigirse al Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lepe, donde se ofrece atención directa sobre este tipo de actuaciones.