Punta Umbría se llena con 80.000 visitantes en la gran fiesta del marisco

Punta Umbría vive desde este fin de semana una de sus citas más emblemáticas con la celebración del 30 aniversario de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, un evento que se ha consolidado como referente gastronómico en Andalucía y motor turístico de la localidad.

Durante tres décadas, esta feria ha crecido hasta convertirse en uno de los grandes atractivos del calendario andaluz, gracias al impulso del sector pesquero, la hostelería y las administraciones. En esta edición, las previsiones apuntan a la llegada de unos 80.000 visitantes y al consumo de más de ocho toneladas de marisco.

La gran carpa instalada en la Plaza Pérez Pastor acoge un total de 22 stands donde vecinos y turistas pueden degustar productos del mar a precios populares, desde gambas y langostinos hasta chirlas, boquerones, chocos o pulpo, en un ambiente diseñado para todos los públicos.

La música en directo será otro de los grandes reclamos del fin de semana, con actuaciones de grupos y artistas como Los Aslándticos, Ana de Caro, Cristian Guerrero o Las Soles, además de orquestas y DJs que animarán el recinto desde el mediodía hasta la madrugada.

La organización ha reforzado además las medidas de accesibilidad, incorporando mesas adaptadas, así como un amplio dispositivo de seguridad, tráfico y limpieza para garantizar el correcto desarrollo del evento.

La feria se celebrará hasta el domingo, con horario de cierre a las 03:00 horas el viernes y sábado, y hasta las 18:30 horas en la jornada dominical.

Con estas cifras y su ambiente festivo, Punta Umbría se consolida un año más como epicentro de la gastronomía onubense, en una cita que combina tradición, sabor y convivencia.