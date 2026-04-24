Huelva se vende al mundo: periodistas internacionales descubren su potencial turístico

La provincia de Huelva ha desplegado esta semana una potente acción de promoción internacional con la visita de periodistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, que han participado en varios viajes de prensa organizados por la Agencia Destino Huelva.

El programa ha permitido a los profesionales conocer de primera mano algunos de los principales atractivos turísticos del territorio, con el objetivo de proyectar la imagen de Huelva en mercados estratégicos a través de medios de comunicación internacionales.

Entre los participantes se encontraban cuatro periodistas estadounidenses acompañados por un representante de la Oficina Española de Turismo en Nueva York, un redactor del diario británico The Daily Telegraph y una decena de periodistas portugueses.

Durante su estancia, los informadores han visitado espacios emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana, el Dolmen de Soto, el conjunto histórico de Castillo de Niebla y los Lugares Colombinos, entre ellos el Muelle de las Carabelas y el Monasterio de La Rábida.

La experiencia se ha completado con un recorrido por la oferta gastronómica de la provincia, incluyendo visitas a la lonja de Isla Cristina, bodegas del Condado y restaurantes destacados, donde han podido conocer la calidad y diversidad de los productos onubenses.

Desde la Agencia Destino Huelva destacan que este tipo de acciones —junto a los conocidos ‘fam trips’ dirigidos a touroperadores— son herramientas clave para posicionar el destino, atraer visitantes y combatir la estacionalidad, mostrando la amplia oferta de actividades culturales, naturales, gastronómicas y de ocio que ofrece la provincia durante todo el año.