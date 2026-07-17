La Rábida estrena un nuevo parque de aventura con tirolinas

La Diputación de Huelva ha inaugurado este viernes el nuevo parque de aventura y tirolinas de La Rábida, una iniciativa promovida por la empresa onubense Parque Nuevo Mundo que refuerza la oferta de ocio del entorno del Parque Botánico José Celestino Mutis.

Las nuevas instalaciones cuentan con tres circuitos en altura, puentes colgantes y varias tirolinas adaptadas a diferentes edades, con el objetivo de ofrecer una experiencia de ocio activo para familias y visitantes en uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación, David Toscano, destacó que esta actuación forma parte de la apuesta por seguir ampliando los atractivos de La Rábida. Según señaló, el objetivo es consolidar este enclave como un referente turístico durante todo el año, sumando nuevas propuestas a su riqueza histórica, patrimonial y natural.

Toscano felicitó a la empresa promotora por sacar adelante un proyecto cuya gestación comenzó hace tres años y reconoció también la implicación del diputado responsable de La Rábida, Juan Daniel Romero, y del director del enclave, Agustín Medina.

Por su parte, el CEO de IMN y socio inversor de Parque Nuevo Mundo La Rábida, Ignacio Javier Alonso, explicó que el parque ha sido diseñado para integrarse plenamente en el entorno natural, apostando por la sostenibilidad y por un sistema de seguridad de última generación que permita a las familias disfrutar de la actividad con todas las garantías.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, aseguró que esta nueva infraestructura contribuye a reforzar el atractivo de La Rábida como uno de los principales destinos turísticos de Huelva y destacó que supondrá un impulso para el turismo familiar y para la puesta en valor de los Lugares Colombinos.

Tras el acto inaugural, las autoridades realizaron el primer recorrido por las instalaciones coincidiendo con la apertura oficial al público, mientras un grupo de niños y niñas estrenaba los circuitos del nuevo parque de aventura.