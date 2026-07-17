Punta Umbría refuerza este fin de semana los controles de alcohol, drogas y velocidad

La Policía Local de Punta Umbría pondrá en marcha este fin de semana un dispositivo especial de controles de alcoholemia, drogas y velocidad con motivo de la campaña impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para reforzar la seguridad vial durante el periodo estival.

Los controles de alcohol y drogas comenzarán en la noche de este viernes y permanecerán activos hasta el domingo, con presencia en distintos puntos del municipio para prevenir la conducción bajo los efectos de estas sustancias.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha señalado que el objetivo es "reforzar la vigilancia y la prevención", insistiendo en el mensaje de "tolerancia cero con el alcohol y las drogas al volante". Además, ha recordado que el consumo de alcohol continúa siendo uno de los principales factores presentes en los siniestros de tráfico.

Desde la Jefatura de la Policía Local han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los conductores y han subrayado que este tipo de campañas buscan reducir el riesgo de accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Controles específicos de velocidad

Además de los controles de alcohol y drogas, durante la jornada del sábado la Policía Local intensificará la vigilancia de la velocidad en las vías urbanas de Punta Umbría.

El Ayuntamiento recuerda que el exceso de velocidad reduce el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto, aumenta la distancia de frenado y limita el campo de visión del conductor, incrementando así el riesgo de sufrir accidentes graves.

Con este dispositivo, el Consistorio reafirma su compromiso con la prevención y la seguridad vial, especialmente en una época del año en la que aumenta considerablemente el tráfico en el municipio costero.