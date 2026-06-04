La Rábida se convierte en la capital cultural de Iberoamérica

La Rábida ha sido escenario este jueves de un acontecimiento histórico para la cooperación cultural internacional con la puesta en marcha del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, la primera iniciativa de estas características impulsada en el ámbito iberoamericano.

El Foro Iberoamericano de La Rábida ha acogido el arranque de este proyecto promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), reuniendo a representantes institucionales, universidades y organismos internacionales de más de 18 países.

Durante el encuentro se ha formalizado oficialmente el programa y se han establecido las bases para la creación de un sistema común de certificación de rutas e itinerarios culturales en Iberoamérica, además de definir la estructura de gobernanza que regirá esta iniciativa en los próximos años.

La jornada contó con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou; el director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Santiago Herrero; y la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert.

El director general de Cultura de la OEI destacó que el programa permitirá “establecer por primera vez un marco común iberoamericano para el reconocimiento, desarrollo y certificación de rutas e itinerarios culturales”, fortaleciendo el patrimonio compartido y favoreciendo el desarrollo sostenible de los territorios.

Por su parte, David Toscano subrayó la relevancia de que este proyecto nazca en Huelva. “Estamos asistiendo al nacimiento de una iniciativa llamada a fortalecer los vínculos culturales entre los países iberoamericanos. Nos sentimos especialmente orgullosos de que La Rábida, un lugar profundamente unido a esa historia común, haya sido elegida para acoger este primer encuentro”, señaló.

El programa pretende impulsar la cooperación cultural regional, mejorar la coordinación entre países y potenciar iniciativas capaces de generar desarrollo económico, educativo y turístico a partir del patrimonio cultural y natural de Iberoamérica.

Además, busca dar respuesta a algunas de las principales dificultades que afrontan actualmente muchas rutas culturales, como la falta de estructuras de gestión, la escasa coordinación internacional, la limitada capacitación técnica o la dependencia de financiación externa.

Los trabajos continuarán este viernes en la sede de la Diputación de Huelva, donde se presentarán algunos de los itinerarios culturales más importantes de América Latina, entre ellos el Camino Principal Andino (Qhapaq Ñan), el Camino Real de Tierra Adentro de México, la Ruta de las Misiones de Paraguay, Argentina y Brasil, la Ruta Universo Wayuu de Colombia o la Ruta del Encuentro de Dos Mundos de República Dominicana.

La elección de La Rábida para albergar el nacimiento de este programa refuerza el papel de Huelva como punto de encuentro entre Europa y América y consolida a la provincia como uno de los principales referentes de la cooperación iberoamericana.