La Rábida acoge el inicio de los actos por el 533º aniversario del regreso de las carabelas al Puerto de Palos

El Monasterio de La Rábida ha acogido el inicio de los actos conmemorativos del 533º aniversario del regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos, una jornada cargada de simbolismo con la que se recuerda uno de los episodios más destacados de la historia vinculada al viaje descubridor.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo; y el teniente de alcalde de Baiona, José Ángel Bahamonde, junto a representantes institucionales, asociaciones y vecinos, así como el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro, y el presidente de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana, José Ortiz.

Durante la ceremonia, oficiada por el franciscano padre Jordi, se realizó una ofrenda floral y un réquiem ante la tumba del marino Martín Alonso Pinzón, enterrado en el monasterio tras su regreso del primer viaje a América. Posteriormente se celebró un Tedeum y una ofrenda floral ante la Virgen de los Milagros, patrona de la localidad.

La jornada contó además con la actuación de la Coral Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera, dirigida por Julián Ropero, que puso el cierre musical a un acto con el que cada año el municipio recuerda su papel en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia.