Las Fiestas Patronales de San Juan Bautista toman forma a dos semanas de su inicio

San Juan del Puerto ya cuenta los días para el inicio de sus Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista 2026. A menos de dos semanas para el arranque de la semana grande del municipio, los preparativos avanzan a buen ritmo en el recinto festivo, donde continúan los trabajos de montaje e instalación para que todo esté listo de cara a las celebraciones que se desarrollarán del 17 al 24 de junio.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, acompañada por miembros del equipo de gobierno municipal, ha visitado las instalaciones para supervisar sobre el terreno el estado de los trabajos y coordinar los últimos detalles organizativos. Durante el recorrido comprobó el avance de las labores de acondicionamiento de las casetas familiares, la Caseta Municipal, la zona destinada a conciertos y espectáculos, los aseos públicos y el parque de atracciones.

La regidora destacó el esfuerzo que se está realizando para llegar a tiempo a una de las citas más importantes del calendario local. “A día de hoy, los trabajos están a pleno rendimiento para que San Juan del Puerto pueda disfrutar de unas fiestas patronales a la altura de lo que merecen nuestros vecinos y vecinas. Estamos ultimando cada detalle para que, del 17 al 24 de junio, contemos con un recinto moderno, seguro, accesible y preparado para acoger a miles de personas durante nuestra semana grande”, señaló.

Uno de los elementos más llamativos volverá a ser el alumbrado extraordinario. La portada principal alcanzará los 14 metros de altura y otros 14 de anchura, incorporando más de 17.000 puntos de luz. Además, se instalarán 16 arcos luminosos en las principales vías de acceso al recinto, concretamente en las calles Río y Camilo José Cela, así como en la avenida de las Marismas.

La decoración lumínica se completará con más de 4.100 puntos de luz distribuidos en guirnaldas que iluminarán la pista de baile, la zona de casetas y el paseo paralelo a la vía férrea. Para garantizar el suministro eléctrico será necesario desplegar alrededor de 1.000 metros de red trenzada sostenida por 120 postes de madera, además de 16 puntos de conexión destinados a las casetas y al escenario principal.

El recinto festivo contará con una superficie superior a los 14.800 metros cuadrados. De ellos, 7.700 metros cuadrados estarán destinados a las casetas, 5.300 al parque de atracciones y 1.850 al escenario y las pistas de baile, configurando uno de los espacios neurálgicos de las fiestas.

En cuanto a los servicios, el Ayuntamiento reforzará las instalaciones existentes con la incorporación de un módulo adicional de aseos públicos y un camerino destinado a los artistas y grupos que participarán en la programación festiva.

La visita municipal ha servido para comprobar el cumplimiento de los plazos previstos y confirmar que los preparativos avanzan según lo planificado para que San Juan del Puerto pueda disfrutar, del 17 al 24 de junio, de unas Fiestas Patronales que volverán a reunir a miles de vecinos y visitantes en torno a la tradición, la convivencia y la celebración.