Los chiringuitos de Punta Umbría alertan del riesgo para la temporada por los retrasos administrativos

La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (APECH), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha reclamado a las administraciones competentes una solución inmediata para desbloquear las autorizaciones necesarias que permitan la apertura de varios establecimientos de Punta Umbría cuando la temporada estival ya ha comenzado y la llegada masiva de visitantes es inminente.

La petición llega tras una reunión mantenida entre la asociación y los empresarios afectados, en la que el sector trasladó su preocupación por una situación que considera insostenible debido a los retrasos burocráticos que siguen impidiendo la puesta en marcha de negocios que, en muchos casos, ya cuentan con adjudicaciones resueltas y están pendientes únicamente de licencias y autorizaciones administrativas.

El presidente de APECH, Manuel Bernal, ha señalado que la incertidumbre actual está generando importantes perjuicios económicos a empresas que dependen en gran medida de los meses de verano para garantizar su viabilidad. Según ha explicado, muchos empresarios desconocen todavía cuándo podrán abrir sus establecimientos, lo que dificulta la planificación de la campaña.

Desde la asociación recuerdan que la actividad de los chiringuitos tiene un marcado carácter estacional y que cualquier demora administrativa repercute directamente en la contratación de personal, la organización interna de los negocios, los acuerdos con proveedores y las inversiones necesarias para afrontar la temporada turística.

APECH advierte además de que la situación ya está teniendo consecuencias en el empleo. Algunos trabajadores habituales de estos establecimientos están aceptando ofertas laborales en otros destinos turísticos ante la falta de certezas sobre el inicio de la actividad en Punta Umbría.

La organización empresarial también muestra su preocupación por el impacto que esta circunstancia pueda tener en la imagen turística del municipio. A su juicio, la apertura tardía o la ausencia de determinados servicios en primera línea de playa puede afectar a la experiencia de los visitantes y restar competitividad a uno de los principales destinos turísticos del litoral andaluz.

Ante este escenario, los empresarios reclaman una mayor coordinación entre las distintas administraciones implicadas para agilizar los expedientes pendientes y evitar que la actividad económica del sector se vea comprometida por cuestiones burocráticas.

Asimismo, APECH ha anunciado que promoverá a través de la FOE la creación de una mesa institucional y técnica de trabajo con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y soluciones estables que impidan que esta situación vuelva a repetirse en futuras temporadas.

La asociación recuerda que los chiringuitos constituyen uno de los motores económicos de Punta Umbría y generan cientos de puestos de trabajo directos e indirectos cada verano, además de formar parte de la oferta turística que identifica al municipio como destino de sol y playa.