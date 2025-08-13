La Rábida acoge el I Rally Fotográfico 2025 con 15.000 euros en premios

La Diputación de Huelva, a través de la Unidad de Gestión de La Rábida, ha lanzado el I Rally Fotográfico ‘La Rábida 2025’, una iniciativa destinada a fomentar la sensibilización por la conservación del patrimonio histórico-artístico y del entorno natural de La Rábida, resaltando sus valores estéticos a través de la mirada de fotógrafos profesionales y aficionados. El certamen repartirá un total de 15.000 euros en premios.

El tema central del concurso es “El patrimonio histórico de La Rábida”, premiando especialmente aquellas imágenes que reflejen el atractivo turístico, histórico y natural de los lugares colombinos. Cada participante podrá presentar hasta cinco fotografías, realizadas entre el 1 y el 31 de octubre, en cualquier técnica fotográfica que garantice la fecha y hora de captura en los metadatos. Se admiten imágenes en color o blanco y negro con retoques básicos, mientras que las fotografías con manipulaciones excesivas o generadas por inteligencia artificial quedan excluidas.

Las obras deben enviarse en formato jpg de alta resolución (300 ppp), con el lado mayor entre 3.000 y 4.000 píxeles y un tamaño máximo de 5 MB, a la dirección de correo: fotografiaslarabida@diphuelva.org.

En cuanto a los premios, se otorgarán dos primeros galardones de 3.000 euros cada uno bajo la denominación ‘Premio Diputación de Huelva’; cuatro segundos premios de 1.500 euros para las mejores fotografías del Monasterio de La Rábida y su entorno, el Muelle de las Carabelas y el Parque Botánico José Celestino Mutis; y tres terceros premios de 1.000 euros. Además, se concederá un segundo premio adicional de 1.500 euros a la mejor fotografía realizada por un artista nacido en la provincia, que puede sumarse a otro galardón.

Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 10 de septiembre a través del enlace: https://acortar.link/YoqXuJ. Los resultados del concurso y la entrega de premios se celebrarán el 28 de noviembre, convirtiendo este rally fotográfico en una cita cultural de referencia para los amantes de la fotografía y del patrimonio onubense.