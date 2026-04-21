La Rábida acoge el concurso internacional Virtus Iberoamérica 2026, uno de los tres certámenes oficiales de España

La Rábida será escenario del 25 al 27 de abril del Concurso Internacional de vinos, espirituosos y aceites de oliva virgen extra Virtus Iberoamérica 2026, uno de los tres certámenes oficiales en España certificados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

El evento reunirá a catadores, enólogos, sumilleres, periodistas, académicos y productores procedentes de distintos países de Iberoamérica, en una cita que contempla la realización de más de 500 catas a ciegas, superando las cifras de ediciones anteriores celebradas en Lisboa.

La diputada de Agricultura y Marca Huelva, Patricia Millán, ha destacado que el concurso “reúne talento creativo y profesional de toda la comunidad iberoamericana” y contribuye a impulsar la innovación y la excelencia en los sectores del vino, los espirituosos y los AOVES.

En esta edición participarán 34 catadores internacionales en representación de diez países, en un evento que también busca fomentar el intercambio profesional y generar oportunidades de negocio para más de 380 empresas de 15 países.

Por su parte, Tomás de Soto, en nombre de la empresa organizadora, ha subrayado la relevancia simbólica de La Rábida como punto de encuentro iberoamericano, destacando su valor histórico como origen de los vínculos entre ambos continentes.

El programa incluye tres jornadas de catas ciegas en doble sesión diaria, así como actividades paralelas con visitas a enclaves emblemáticos de la provincia, como el entorno de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o el Rocío y Doñana, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de Huelva.

El jurado estará compuesto por expertos internacionales en análisis sensorial, bajo la supervisión de la OIV, que certifica el cumplimiento de los estándares de calidad del certamen. Las muestras competirán en tres categorías —vinos, espirituosos y AOVES— optando a medallas Great Gold, Gold y Silver, con una limitación de premios que refuerza el prestigio del concurso.

Virtus Iberoamérica 2026 cuenta con el respaldo de diversas instituciones y entidades del ámbito agroalimentario y cultural, consolidándose como una de las grandes citas internacionales del sector en el calendario de la provincia.