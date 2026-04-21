Almonte recupera su mercado municipal tras su remodelación integral

El Ayuntamiento de Almonte ha reabierto este fin de semana el mercado municipal de abastos tras culminar su remodelación, una actuación con la que se recupera uno de los espacios más emblemáticos del municipio y se refuerza el impulso al comercio de proximidad.

El alcalde, Francisco Bella, ha destacado que la reapertura supone “la recuperación de un lugar con alma”, subrayando su papel histórico como punto de encuentro social y económico. Además, ha incidido en la importancia del comercio tradicional como seña de identidad local.

La intervención ha permitido modernizar las instalaciones manteniendo elementos originales del edificio, tal y como ha explicado la concejal de Urbanismo, María Victoria Cáceres, quien ha señalado que el objetivo ha sido adaptar el espacio a las necesidades actuales sin perder su esencia.

Entre las mejoras, destaca la reorganización del interior, con la eliminación de puestos centrales para ganar amplitud, luminosidad y funcionalidad, creando un entorno más accesible y atractivo tanto para comerciantes como para usuarios.

El mercado, que pasa a denominarse “Mercado Municipal Venida de la Virgen”, busca ir más allá de su función comercial tradicional, incorporando usos vinculados a la restauración, el ocio y nuevas oportunidades para emprendedores.

Desde el equipo de gobierno también se ha puesto en valor el momento de su reapertura, coincidiendo con la previsión de una mayor afluencia de visitantes en el municipio con motivo de la Venida de la Virgen.

Los comerciantes han destacado el valor histórico del mercado y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para recuperar el hábito de compra en este espacio, clave para la economía local.

El acto inaugural incluyó la bendición del recinto y contó con la participación de representantes municipales, técnicos y empresas implicadas en la ejecución del proyecto.

Con esta actuación, el Ayuntamiento apuesta por revitalizar el centro urbano y consolidar el mercado como un eje de actividad social y económica en Almonte.