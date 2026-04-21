Isla Cristina planifica el dispositivo de seguridad para un verano marcado por numerosos eventos

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha celebrado este lunes una Junta Local de Seguridad para diseñar y coordinar el dispositivo previsto de cara al primer tramo del verano, un periodo que concentrará una intensa programación de actividades culturales, deportivas y festivas en el municipio.

La reunión, celebrada en el Salón de Plenos, ha estado copresidida por el alcalde, Jenaro Orta, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y ha contado con la participación de responsables municipales, cuerpos de seguridad y entidades organizadoras.

Durante el encuentro se ha analizado el calendario de eventos previsto hasta el mes de agosto, con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar la seguridad en cada una de las citas programadas.

Entre los eventos destacados figuran la Mojama Cup a finales de mayo, el festival Islasónica en junio, las fiestas de Pozo del Camino, las tradicionales Hogueras de San Juan, las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen en julio, la Feria del Marisco, la Cabalgata de Carnaval y la Fiesta de los 80’s en agosto.

La elevada participación que se espera tanto de vecinos como de visitantes hace necesaria una planificación detallada de los dispositivos de seguridad, con la implicación de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y otros servicios.

El alcalde ha subrayado la importancia de anticipar la organización en un periodo especialmente intenso, destacando que la coordinación institucional permite afrontar los eventos con mayores garantías.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha incidido en la relevancia del trabajo conjunto entre administraciones para asegurar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

Desde el Consistorio se pone en valor este modelo de colaboración como clave para garantizar la seguridad, la convivencia y el correcto desarrollo de uno de los periodos de mayor actividad en el municipio.