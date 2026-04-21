El Circuito Golf Huelva La Luz arranca en Barcelona con una prueba que reúne a un centenar de jugadores

El Circuito Golf Huelva La Luz ha iniciado una nueva edición con la celebración de su primera prueba este fin de semana en Barcelona, concretamente en el campo de La Roca Golf, donde se dieron cita un total de 100 jugadores.

La acción, impulsada por la Agencia Destino Huelva junto a la Asociación de Campos de Golf, forma parte de la estrategia de promoción del segmento en el ámbito nacional e internacional, con el objetivo de posicionar a la provincia como destino de referencia para el turismo de golf.

Durante la jornada, los participantes recibieron información detallada sobre la oferta de campos y alojamientos especializados de Huelva, además de distintos incentivos promocionales que incluyen sorteos y degustaciones de productos gastronómicos.

El circuito recorrerá en los próximos meses distintas ciudades como Valladolid, Oporto, Lisboa, Pontevedra, Burdeos, Bilbao, Gijón y Zaragoza, extendiéndose hasta el mes de octubre y con la previsión de superar el millar de participantes directos.

Como novedad, esta edición refuerza su presencia en el mercado francés con la incorporación de una segunda prueba en Burdeos, consolidando así un segmento que aporta un importante volumen de visitantes al destino.

La iniciativa, que cuenta con una trayectoria consolidada, busca acercar la oferta turística de Huelva al público final a través de experiencias directas en clubes de golf, generando un alto impacto promocional y despertando el interés por visitar la provincia.