Buscar
sábado. 25.10.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    19.5 °C
    muy nuboso

Quince personas rescatadas en el incendio de una vivienda en Almonte

El Consorcio Provincial de Bomberos intervino durante más de cinco horas con efectivos de los parques de San Juan y Almonte

 

Screenshot
Consorcio Provincial de Bomberos.
Almonte incendio
Quince personas rescatadas en el incendio de una vivienda en Almonte
Redacción
Redacción
25/10/25 - 11:37

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha rescatado a 15 personas durante un incendio registrado anoche en una vivienda de Almonte, que obligó a una amplia intervención por parte de los efectivos de emergencias.

El aviso se recibió a las 21:48 horas del jueves, movilizándose dotaciones de los parques de San Juan del Puerto y Almonte, con un total de ocho bomberos y cinco vehículos. Las labores de extinción y rescate se prolongaron hasta aproximadamente las 03:00 horas de la madrugada.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, todas las personas fueron puestas a salvo, evitando que el fuego se propagara a otras zonas del edificio. El Consorcio Provincial de Bomberos ha agradecido la colaboración ciudadana y la coordinación con los servicios sanitarios y de seguridad desplazados al lugar.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.