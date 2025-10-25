Quince personas rescatadas en el incendio de una vivienda en Almonte

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha rescatado a 15 personas durante un incendio registrado anoche en una vivienda de Almonte, que obligó a una amplia intervención por parte de los efectivos de emergencias.

El aviso se recibió a las 21:48 horas del jueves, movilizándose dotaciones de los parques de San Juan del Puerto y Almonte, con un total de ocho bomberos y cinco vehículos. Las labores de extinción y rescate se prolongaron hasta aproximadamente las 03:00 horas de la madrugada.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, todas las personas fueron puestas a salvo, evitando que el fuego se propagara a otras zonas del edificio. El Consorcio Provincial de Bomberos ha agradecido la colaboración ciudadana y la coordinación con los servicios sanitarios y de seguridad desplazados al lugar.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.