Punta Umbría renueva el corazón de su casco antiguo con nuevas obras urbanas

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha adjudicado las obras de mejora del casco antiguo del municipio, una actuación incluida dentro del Plan Recupera Punta Umbría que permitirá renovar varios espacios urbanos del centro de la localidad.

Los trabajos afectarán a las calles Coquina, Delfín, Virgen de Montemayor y Cisne, además de la Plaza Blas Infante, donde se llevarán a cabo importantes actuaciones destinadas a modernizar el entorno y mejorar la accesibilidad para vecinos y visitantes.

El proyecto contempla la renovación de pavimentos deteriorados, la reorganización de espacios públicos y diversas mejoras orientadas a facilitar la movilidad peatonal. Asimismo, la Plaza Blas Infante contará con una nueva zona ajardinada que contribuirá a mejorar la imagen y funcionalidad de este enclave urbano.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Necarez de Obras S.L., cuya propuesta incorpora mejoras que permitirán adelantar el inicio de los trabajos y reducir el plazo de ejecución inicialmente previsto.

Según ha explicado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, las obras forman parte de la estrategia municipal para seguir transformando los espacios públicos y adaptarlos a las necesidades actuales de la población.

Con el objetivo de minimizar las molestias y evitar interferencias durante la temporada turística, los trabajos se ejecutarán de manera escalonada en distintas fases. El Ayuntamiento dará a conocer en los próximos días el calendario detallado de las actuaciones.

Esta intervención se enmarca en el Plan Recupera Punta Umbría, una iniciativa municipal destinada a la renovación de infraestructuras y la recuperación de espacios urbanos con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes y reforzar el atractivo del municipio como destino turístico.