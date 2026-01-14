Punta Umbría remite a Costas un nuevo requerimiento por los daños en la playa de El Portil tras la borrasca Francis

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha remitido un nuevo requerimiento a la Dirección General de la Costa y el Mar en el que exige una intervención inmediata en la playa de El Portil, tras los graves daños provocados por la dinámica litoral y agravados recientemente por el paso de la borrasca Francis.

En el documento, el Consistorio aporta datos actualizados sobre el deterioro de la playa y advierte del riesgo real e inminente de rotura del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal aún pendiente de recepción. Según señala el Ayuntamiento, un posible colapso de esta instalación podría provocar vertidos directos sobre la playa, con consecuencias medioambientales de gran gravedad. En este sentido, deja constancia expresa de que cualquier daño o vertido sería responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Costas por su inacción reiterada.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado lo que considera un abandono institucional del Gobierno de España hacia El Portil, en contraste con la respuesta que, a su juicio, se está ofreciendo a otros municipios costeros de la provincia afectados por problemas similares. “Aquí no hay proyectos, ni presupuesto, ni voluntad política. Solo silencio y abandono”, ha afirmado.

Hernández Cansino ha criticado la falta de actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y de los órganos dependientes de Costas, señalando que mientras se interviene en otros puntos del litoral onubense, El Portil sufre una degradación progresiva sin soluciones a la vista. Asimismo, ha recordado la reunión mantenida por la subdelegada del Gobierno en Huelva con vecinos de la zona, en la que se aludió a la existencia de un supuesto proyecto que, según el alcalde, nunca ha sido presentado ni ejecutado.

El alcalde ha subrayado también que hace una semana solicitó formalmente una reunión urgente con el Servicio Provincial de Costas tras comprobar sobre el terreno la situación de emergencia ambiental. Sin embargo, ha lamentado que, pese a la gravedad del escenario, no haya habido respuesta alguna por parte de la administración estatal.

El Ayuntamiento recuerda que ha remitido numerosos requerimientos formales a Costas en los últimos meses y que mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por los daños derivados de lo que considera una dejadez prolongada. Según el Consistorio, los perjuicios económicos superan ya los tres millones de euros y continúan incrementándose.

Ante esta situación, Hernández Cansino ha advertido de que, si no se actúa de manera inmediata, el Ayuntamiento intervendrá de forma subsidiaria para proteger infraestructuras municipales como el colector, calzadas, acerados y viales, repercutiendo posteriormente el coste de las actuaciones y exigiendo las responsabilidades legales y patrimoniales correspondientes.