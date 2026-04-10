Punta Umbría refuerza los controles con un vehículo de alcoholemia cedido por la DGT

El Ayuntamiento de Punta Umbría, a través de la Policía Local, contará desde este mes de abril y hasta septiembre con un vehículo especializado en control de alcoholemia cedido por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el municipio.

El dispositivo comenzará a operar en la noche de este viernes 10 de abril y permitirá intensificar los controles en distintos puntos de la localidad, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de visitantes, como fines de semana y temporada estival.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha destacado que esta medida responde a la coordinación entre administraciones, subrayando que “redunda directamente en una mayor seguridad para vecinos y visitantes”.

El nuevo vehículo está equipado con tecnología que facilita la realización de controles de forma más ágil y eficaz, permitiendo a los agentes mejorar su capacidad de actuación en la detección de conductores que circulen bajo los efectos del alcohol.

Desde el Ayuntamiento se insiste en el mensaje de tolerancia cero con el alcohol al volante, recordando que este tipo de controles tienen como objetivo prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las vías públicas.

Por su parte, la Jefatura de la Policía Local ha apelado a la responsabilidad de los conductores, señalando que el respeto a las normas de tráfico es fundamental para evitar riesgos y proteger a todos los usuarios de la vía.

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención, apostando por la colaboración institucional como herramienta clave para mejorar la convivencia y la seguridad en el municipio.