Punta Umbría refuerza la conservación de la Laguna de La Dehesilla

La Laguna de La Dehesilla, situada en Punta Umbría y con una superficie de 0,59 hectáreas, está siendo objeto de un proyecto de conservación por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se trata de un humedal de reducidas dimensiones y carácter estacional, que recibe agua principalmente de las precipitaciones.

El proyecto forma parte de la restauración de hábitats en los humedales de la provincia de Huelva, con un presupuesto base de licitación de 309.479,82 euros para todo el territorio provincial. En La Dehesilla se están llevando a cabo actuaciones específicas para proteger la cubeta de la laguna, incluyendo la desviación del camino que la atraviesa, señalización y cerramiento del perímetro, con el objetivo de preservar sus valores ecológicos. La inversión destinada a estas obras asciende a 47.618 euros (sin IVA), a la que se suma la instalación de una señal de identificación con recomendaciones del Manual de Espacios Naturales de Andalucía, valorada en 920 euros.

Pedro Yórquez, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, visitó la obra junto al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, destacando la importancia de esta intervención para la protección de los humedales y la biodiversidad local.