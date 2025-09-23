‘La Burra de Oro’ celebra su décima edición en Gibraleón con un completo programa de actividades

Gibraleón se prepara para vivir este sábado 27 de septiembre la décima edición de ‘La Burra de Oro’, una cita ya consolidada en el calendario festivo de la localidad. La presentación del evento tuvo lugar en la Diputación de Huelva, con la participación del diputado provincial José Carlos Roda, la alcaldesa Lourdes Martín y miembros de la Hermandad del Cristo Joven de la Borriquita y María Santísima de Nazaret.

El programa incluye actividades para toda la familia: exposición y paseo de coches clásicos, gincana juvenil, almuerzo con paella y tapas, actuaciones musicales en directo, desfiles de moda flamenca y, como novedad, vuelos en globo aerostático. La jornada culminará con el tradicional sorteo de lingotes de oro valorados en 6.000 euros, el momento más esperado por los asistentes.

Tanto el diputado Roda como la alcaldesa Martín destacaron la relevancia del evento como motor de dinamización social y económica, y subrayaron la labor de la Hermandad y de las empresas patrocinadoras. Desde la organización, invitan a vecinos y visitantes de toda la provincia a disfrutar de un día de convivencia, música y diversión que ya se ha convertido en un clásico de finales de septiembre en Gibraleón.