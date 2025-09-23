Huelva aspira a batir un récord mundial con un maratón radiofónico de 10 horas
Miradas Viajeras, de Capital Radio, recorrerá en directo la provincia con motivo del Día Mundial del Turismo
La provincia de Huelva celebrará el próximo sábado 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo con un evento histórico: un maratón radiofónico de 10 horas ininterrumpidas para mostrar todos los atractivos del territorio. El programa Miradas Viajeras, dirigido por Fernando Valmaseda en Capital Radio, líder nacional en viajes y turismo con más de 503.000 seguidores cada fin de semana, se trasladará al Salón de Actos del edificio de la Diputación de Huelva para realizar esta emisión especial en directo y abierta al público.
Desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, Valmaseda y su equipo recorrerán la provincia a través de la radio, explorando su cultura, patrimonio, gastronomía, historia y naturaleza, así como los testimonios de quienes viven día a día en sus pueblos, sierra y playas. La iniciativa pretende ofrecer un recorrido cercano e íntimo que permita conocer los secretos y rincones de Huelva, en un formato pionero que busca un récord mundial: hablar durante 10 horas seguidas sobre un mismo territorio.
Además, en los aledaños de la Diputación se instalarán stands informativos sobre la provincia y se podrá disfrutar de la exposición “Érase Una vez la Provincia de Huelva… Una provincia de Cuento”, con 15 imágenes de Huelva y visitas guiadas que se pueden reservar en Platalea.com. La entrada al maratón en el Salón de Actos será libre hasta completar aforo y también se podrá seguir vía streaming desde los perfiles de Agencia Destino Huelva y la web de Capital Radio.