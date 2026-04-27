Punta Umbría refuerza su accesibilidad con nuevas pasarelas en todo el litoral

Punta Umbría dará un paso decisivo hacia un modelo de turismo inclusivo con la renovación y ampliación de 1.286 metros de pasarelas en su litoral. El Ayuntamiento invertirá 476.963,51 euros en esta actuación, que permitirá mejorar de forma notable el acceso a la playa para personas con discapacidad, familias con carritos y visitantes en general.

El proyecto contempla la instalación de pasarelas de hormigón ecológico de alto rendimiento, un material más duradero, seguro y respetuoso con el entorno. Todos los trabajos estarán finalizados antes del inicio de la temporada estival, garantizando así que los nuevos accesos estén operativos de cara al verano.

Según ha destacado el alcalde, esta intervención permitirá avanzar hacia el objetivo de convertir a Punta Umbría en la playa urbana más accesible del litoral onubense, apostando por un modelo turístico de calidad, sostenible e inclusivo.

La actuación eliminará barreras arquitectónicas y facilitará recorridos más cómodos y seguros desde distintos puntos del núcleo urbano hasta la arena. Las obras se desarrollarán en numerosas calles y zonas del municipio, entre ellas Nutria, Santa María, Rivera, Coral, Jaguar, Plaza del Atlántico, Compás, Correlimos, Retama, Estrella Polar, Sextante, Brújula, Barlovento, Pleamar, Petirrojo, Áncora, Bajamar, Plaza del Cantábrico, Terramar, Gallareta y Punta de la Canaleta.

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su apuesta por consolidar a Punta Umbría como un destino moderno, accesible y preparado para todos los públicos.