Hinojos acoge un simulacro de incendio forestal con amplio despliegue de emergencias

El municipio de Hinojos acogerá este martes, 28 de abril, un simulacro de incendio forestal organizado en el marco del Plan INFOCA y coordinado por Emergencias Andalucía. La actuación se desarrollará a lo largo de la mañana y permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta ante un hipotético fuego en zonas forestales próximas a núcleos de población dispersos, especialmente en los entornos de Entre Pinos y Las Ánimas.

Durante el ejercicio se desplegará un importante operativo en el que participarán efectivos de la Guardia Civil, servicios de extinción de incendios, Emergencias 112, medios aéreos, así como Policía Local y Protección Civil. La presencia de estos recursos podrá ser visible en distintos puntos del municipio.

Desde la organización se insiste en que se trata únicamente de un simulacro, por lo que no habrá fuego real. El objetivo es mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos implicados y optimizar los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que mantenga la calma y no se alarme ante el movimiento de vehículos y personal de emergencias, ya que forma parte de un ejercicio planificado. Asimismo, han agradecido de antemano la colaboración y comprensión de los vecinos durante el desarrollo de la actividad.