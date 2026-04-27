El Cerro de Andévalo se prepara para la romería de San Benito Abad, la más antigua de Huelva

El Cerro de Andévalo ultima los preparativos para celebrar la romería de San Benito Abad, considerada la más antigua de la provincia de Huelva, con orígenes que se remontan al año 1594. La localidad vivirá intensamente esta cita durante el próximo fin de semana, aunque los actos arrancarán ya este jueves con el tradicional Día del Lucimiento.

La presentación del programa ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; la alcaldesa, María Ángeles Moreno; el presidente de la Hermandad, Pedro J. Romero; y los mayordomos de 2026, Antonio Rodríguez e Isabel Sánchez, quienes han destacado el valor patrimonial y emocional de una romería que cada año reúne a cientos de personas.

Desde la Diputación, Baquero ha subrayado que esta celebración representa “una de las expresiones más auténticas de un pueblo que mantiene vivo su legado generación tras generación”. En la misma línea, la alcaldesa ha invitado a vivir “una experiencia única de antropología viva”, resaltando que la romería es “la esencia del Andévalo y un tesoro de fe y tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos”.

El programa comenzará el jueves 30 de abril con el traslado del Estandarte desde la Casa Hermandad hasta la Iglesia Santa María de Gracia, seguido de la misa solemne, el primer día de triduo y el pregón anunciador. El viernes continuará con los cultos religiosos y la veneración de la reliquia del santo.

El sábado 2 de mayo se iniciará la romería con la salida de los romeros desde la Plaza de España hacia el santuario, en una jornada marcada por el camino y la llegada nocturna a la ermita. El domingo, día grande, incluirá la procesión de la imagen de San Benito Abad, la misa solemne presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y uno de los momentos más característicos: el Baile del Poleo, protagonizado por mayordomos, jamugueras, silletines y lanzaores, acompañados por tamborileros.

El lunes tendrá lugar el regreso al municipio, con el relevo de mayordomía y el reparto de las tradicionales avellanas, mientras que los días posteriores se celebrarán los conocidos como “días del dulce”, que pondrán el broche final a las fiestas.

La romería de San Benito Abad destaca por su singularidad dentro del calendario festivo andaluz, especialmente por la riqueza de sus trajes tradicionales, como los de las jamugueras, y por la conservación de rituales que han permanecido prácticamente inalterados durante siglos, consolidando a El Cerro de Andévalo como uno de los grandes referentes culturales de la provincia.