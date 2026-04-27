La Diputación encara la fase final de la carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo

La Diputación de Huelva avanza en la mejora de la red viaria provincial con la entrada en la fase final de las obras de la carretera HU-6101, que conecta El Cerro de Andévalo con San Telmo. El presidente de la institución, David Toscano, ha visitado el tramo para comprobar sobre el terreno la evolución de una actuación estratégica para la comarca.

Durante la visita, Toscano ha destacado que los trabajos alcanzan un momento especialmente visible con el inicio del asfaltado, una fase en la que ya se aprecia con claridad el resultado de la intervención tras meses de ejecución. Asimismo, ha subrayado la complejidad de la obra, condicionada por las características del terreno, los episodios de lluvias intensas registrados en los últimos meses y la aparición de formaciones rocosas durante los trabajos.

La inversión, cercana a los tres millones de euros, permitirá mejorar conexiones fundamentales en la zona, como la de San Telmo con El Cerro de Andévalo y con Valdelamusa, reforzando la movilidad diaria, el acceso a servicios y el desarrollo de la actividad económica, especialmente en un entorno con presencia industrial y minera.

El presidente provincial ha incidido en que esta actuación da respuesta a una demanda histórica, destacando su impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, tanto en términos de seguridad vial como en la mejora de los desplazamientos cotidianos. En esta línea, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el equilibrio territorial y la mejora de infraestructuras en el medio rural.

En la visita también ha participado el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, quien ha agradecido la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, marcados por las inclemencias meteorológicas y la exigencia técnica de la intervención. Asimismo, ha puesto en valor la coordinación con los ayuntamientos implicados y el trabajo de los técnicos de la Diputación y de la empresa adjudicataria.

Por su parte, la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María Ángeles Moreno, ha señalado que se trata de una actuación muy esperada durante años, destacando su repercusión en la movilidad diaria y en servicios esenciales como el transporte escolar o el acceso a servicios básicos. En la misma línea, la concejal del Ayuntamiento de Cortegana y responsable de San Telmo, Violeta Pérez, ha subrayado la importancia de esta mejora para contar con una conexión más segura y funcional entre municipios.

La intervención, incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras, se desarrolla sobre un tramo de aproximadamente 3,3 kilómetros y ha supuesto la mejora integral de la vía, con el ensanche de la calzada hasta seis metros, arcenes y la optimización del trazado para facilitar la circulación y el cruce de vehículos.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan los movimientos de tierra, la renovación completa del firme, la mejora del drenaje, la reposición de servicios afectados y la instalación de señalización y sistemas de seguridad. Actualmente, los trabajos se centran en el asfaltado y en las labores finales de terminación, como cunetas, balizamiento y remates en el entorno urbano.