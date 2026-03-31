Punta Umbría recurre ante la Audiencia de Córdoba su exclusión en el caso del accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba tras la decisión judicial de no admitir su personación como acusación popular en el caso del accidente ferroviario de Adamuz.

El Consistorio considera que esta decisión limita de forma injusta su derecho a participar en el proceso judicial, teniendo en cuenta el impacto directo que tuvo la tragedia en el municipio, donde tres vecinos perdieron la vida y otros siete resultaron heridos de gravedad. Desde el primer momento, el Ayuntamiento activó sus Servicios Sociales para prestar apoyo a las víctimas y sus familias.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado que el Ayuntamiento continuará defendiendo su presencia en el procedimiento “hasta el final”, al considerar que no se trata de un interés abstracto, sino del dolor de todo un pueblo. En este sentido, el equipo de gobierno insiste en la necesidad de que se depuren responsabilidades y se haga justicia en un caso que ha marcado profundamente a la localidad.