Punta Umbría recupera la normalidad tras el último análisis del agua

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha celebrado que la nueva analítica realizada por la Junta de Andalucía confirme que la incidencia detectada en las aguas de baño del entorno de la Plaza del Atlántico fue "aislada y excepcional". Los resultados del último muestreo sitúan todos los parámetros dentro de los niveles establecidos, devolviendo la normalidad a esta zona del litoral en plena temporada alta.

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento actuó desde el primer momento siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria y aplicando las medidas preventivas necesarias para garantizar la salud pública. No obstante, ha lamentado la repercusión que tuvo la recomendación de no bañarse en este tramo de playa, al producirse en uno de los momentos de mayor afluencia turística del verano.

Por ello, Hernández Cansino ha reclamado a la Junta de Andalucía un esfuerzo adicional para difundir la normalización de la situación y trasladar un mensaje de confianza a vecinos, visitantes y al sector turístico. "Si una recomendación preventiva tuvo una enorme repercusión pública, ahora que se confirma que se trataba de un episodio puntual, esa normalidad también debe comunicarse con la misma intensidad", ha afirmado.

El alcalde ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los miles de turistas que estos días disfrutan de Punta Umbría y también a hoteles, bares, restaurantes, comercios, chiringuitos y empresas vinculadas al turismo. Según ha señalado, "Punta Umbría no ha dejado de ser un destino seguro, con playas de excelente calidad y todas las garantías sanitarias".

Además, ha explicado que la calidad del agua se controla de forma permanente mediante los puntos de muestreo establecidos por la Junta de Andalucía y que la rápida recuperación de los parámetros confirma el carácter excepcional del episodio. En este sentido, ha indicado que tampoco se detectó ningún vertido o filtración compatible con los resultados obtenidos en el análisis inicial.

Finalmente, Hernández Cansino ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a seguir colaborando con las administraciones competentes y ha defendido que la protección de la salud pública y la defensa de la imagen turística del municipio "deben ir siempre de la mano".