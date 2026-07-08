Una avería retrasa la recogida de basura en Moguer

El Ayuntamiento de Moguer ha informado de que una incidencia técnica sufrida por la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, FCC, impidió completar durante la jornada de ayer la retirada de la basura en distintos puntos del municipio.

Según ha explicado el Consistorio, los problemas mecánicos obligaron a interrumpir el servicio, aunque durante la mañana de este miércoles los operarios están completando la recogida de los contenedores que quedaron pendientes.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos, asegurando que aquellos contenedores que aún no hayan sido vaciados lo serán a lo largo de las próximas horas.

Asimismo, el Consistorio ha aprovechado para recordar la importancia de depositar las bolsas de basura en el horario establecido. Con las altas temperaturas del verano, dejar los residuos con demasiada antelación favorece la aparición de malos olores, la generación de lixiviados y una mayor suciedad en la vía pública.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras se normaliza completamente el servicio.