Palos lanza la campaña 'Siente Mazagón' para atraer visitantes este verano

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha presentado la campaña turística 'Siente Mazagón', una nueva iniciativa con la que pretende promocionar su núcleo costero durante la temporada estival poniendo el foco en las experiencias, la naturaleza y el turismo familiar.

La campaña, presentada en la Diputación de Huelva por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y el diputado provincial José Carlos Roda, busca invitar tanto a vecinos como a visitantes a descubrir todo lo que ofrece Mazagón más allá del tradicional turismo de sol y playa.

Durante la presentación, José Carlos Roda destacó que Mazagón "es mucho más que un destino de sol y playa", resaltando el valor de sus playas, pinares, gastronomía, espacios naturales y atardeceres como algunos de sus principales atractivos. Además, felicitó al Ayuntamiento por una campaña que, a su juicio, nace "del conocimiento y del cariño por el territorio", recordando que el turismo constituye un motor de desarrollo económico, empleo y fijación de población.

Por su parte, Milagros Romero explicó que 'Siente Mazagón' pretende transmitir emociones y animar a quienes aún no conocen el enclave a descubrir "todo lo que nuestro litoral tiene para ofrecer".

"Mazagón es mucho más que un destino de sol y playa. Es un lugar donde compartir momentos con la familia y los amigos, disfrutar de la naturaleza, de nuestra gastronomía y de un ambiente único durante todo el verano", señaló la alcaldesa.

Romero aseguró además que el Ayuntamiento continúa trabajando para mejorar las infraestructuras y servicios del núcleo costero, poniendo como ejemplo la reciente puesta en servicio de la nueva pasarela, con el objetivo de consolidar un destino turístico de calidad, sostenible y preparado para recibir a miles de visitantes.

Como eje central de la campaña, el Consistorio ha elaborado un vídeo promocional que recorre algunos de los principales atractivos de Mazagón, mostrando sus playas, la nueva pasarela, la oferta hostelera y gastronómica, el ambiente de tardeo y ocio nocturno, así como los espacios naturales que rodean el núcleo costero.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera vuelve a apostar por una promoción basada en las emociones y las vivencias, invitando a disfrutar de Mazagón como un destino que combina naturaleza, descanso, deporte, gastronomía y ocio para todas las edades durante el verano.