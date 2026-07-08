Aljaraque programa más de 40 actividades para animar el verano

Aljaraque ha presentado una amplia programación estival con más de 40 actividades dirigidas a vecinos y visitantes, una oferta que combinará cultura, deporte, ocio y propuestas familiares durante los próximos meses.

El alcalde, Adrián Cano, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha destacado que, además de su cercanía a las playas y a la capital, el municipio ofrece "un sinfín de actividades deportivas, culturales y de ocio que harán de nuestro municipio el sitio perfecto para vivir los meses estivales".

Tras el inicio del verano con las fiestas patronales de San Antonio, en Bellavista, y San Pedro, en Corrales, la programación continuará con el campamento urbano municipal y dará paso a uno de los momentos más esperados del calendario: las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto.

Entre las citas más destacadas figura la Fiesta Noche de Blanco, prevista para este sábado en la Caseta Municipal, con las actuaciones de Onujazz, DJ BAU y un tributo a Melendi, un evento que volverá a reunir a miles de personas.

La música seguirá siendo protagonista con la extensión del Festival Internacional de Danzas de Villablanca, además de los conciertos de Aromas del Sur Cuarteto y Diego Valdivia.

La programación también reserva un espacio para los más pequeños con sesiones de cuentacuentos, talleres, espectáculos de circo, proyecciones de 'Un verano de Cine' y una excursión familiar a Aquopolis Cartaya.

En el ámbito deportivo destacan iniciativas como el Campus BasketoBro, el Campus Antonio Domínguez, actividades de voleibol y piragüismo, además de pruebas como la Summer Night 6K y el Trail Marismas de Corrales, que pondrán el broche al verano.

Los mayores también contarán con una programación específica que incluye excursiones, veladas y talleres de salud, mientras que la agenda cultural se completará con la exposición 'Entre farolillos y recuerdos', el aniversario del Motoclub Los Burracos y el tradicional Mercado Medieval, que volverá a cerrar el verano como una de las citas más multitudinarias del municipio.

Con esta programación, el Ayuntamiento pretende consolidar a Aljaraque como uno de los referentes del verano en la provincia, ofreciendo actividades para todas las edades y reforzando la vida cultural y social del municipio durante la época estival.