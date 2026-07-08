Palos moviliza ayudas tras el incendio que arrasó 300 chabolas

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha aprobado unadestinada apara atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas por el incendio registrado en el asentamiento chabolista del

La medida ha sido acordada en una reunión urgente de la Junta de Gobierno Local convocada tras el siniestro, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata a la emergencia provocada por el fuego, que afectó a alrededor de 300 chabolas.

Aunque no hubo que lamentar daños personales, la alcaldesa, Milagros Romero, ha señalado que este tipo de incendios constituye "un problema que se repite año tras año al final de la campaña agrícola", con consecuencias tanto para las personas que viven en el asentamiento como para empresarios y propietarios de los terrenos ocupados.

Según las primeras investigaciones de las fuerzas de seguridad, el incendio podría haber sido intencionado, una hipótesis que ya se ha planteado en otros incendios registrados anteriormente en este mismo enclave.

Desde el Consistorio recuerdan que la existencia de asentamientos chabolistas vinculados a la inmigración irregular es una problemática que afecta al municipio desde hace décadas. En este sentido, aseguran que el Ayuntamiento ha promovido reuniones, mesas de trabajo e iniciativas para buscar soluciones, aunque consideran que la falta de actuación por parte del Gobierno central ha contribuido a agravar la situación.

Por ello, el equipo de gobierno insiste en la necesidad de alcanzar una solución definitiva que permita atender a los distintos colectivos implicados y reducir el impacto que esta problemática genera sobre la convivencia y el día a día del municipio.

El incendio se declaró sobre las 22.30 horas del lunes, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió las primeras llamadas de aviso. En el operativo participaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Infoca y el 061. La Guardia Civil confirmó posteriormente que el incendio no dejó personas heridas ni fue necesaria asistencia sanitaria.