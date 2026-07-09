ERACIS+ impulsa 70 itinerarios de empleo en Nerva

El programa ERACIS+ ha puesto en marcha 70 itinerarios sociolaborales en Nerva desde el inicio de su implantación, dentro del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. Este ha sido uno de los principales datos puestos sobre la mesa durante la reunión de la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), celebrada en el municipio con la participación de la diputada de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Carmen Díaz; el alcalde de Nerva, José Manuel Domínguez; y el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, José Manuel Borrero.

La estrategia se desarrolla en las barriadas de San Antonio, La Garza, Pozo Bebé y Cementerio Viejo, donde se están llevando a cabo actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad, la formación y la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad. La Comisión ha valorado de forma positiva los resultados obtenidos hasta el momento y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Durante el encuentro se repasaron las distintas acciones desarrolladas en colaboración con administraciones, entidades sociales y centros educativos. Entre ellas destacan actividades comunitarias sobre salud y prevención de drogodependencias, acompañamiento en procesos de matriculación escolar y de acceso a la Escuela de Adultos y a la Escuela Infantil, talleres preventivos en el CEIP Maestro Rojas, iniciativas de orientación laboral en el IES Vázquez Díaz, así como reuniones de asesoramiento con asociaciones locales y acciones coordinadas entre el Servicio Andaluz de Empleo, Guadalinfo y la enfermería comunitaria para mejorar la inserción laboral.

La Comisión Local de Impulso Comunitario está integrada por representantes del Ayuntamiento de Nerva, la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, profesionales de distintas administraciones y entidades sociales, así como asociaciones del tercer sector, entre ellas Cruz Roja ERACIS+ y Encuentros del Sur ERACIS+, incorporadas al programa el pasado año.

A nivel provincial, el programa también avanza por encima de las previsiones iniciales. Hasta el momento se han abierto 263 itinerarios de inserción de los 490 previstos para 2028, lo que supone un cumplimiento del 53,67 %cuando aún restan dos años para finalizar el plan. Además, ya se han logrado 118 incorporaciones al mercado laboral, más del 80 % de las 147 previstas al cierre del programa.

La estrategia, que permanecerá activa hasta diciembre de 2028, presenta un grado de ejecución cercano al cien por cien en las medidas diseñadas, con un cumplimiento del 97 % y el 98 % en los distintos objetivos establecidos. ERACIS+ está financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, con el objetivo de favorecer la inclusión activa y la igualdad de oportunidades en los territorios más vulnerables.