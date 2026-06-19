Punta Umbría presume de ser la playa urbana más accesible de Huelva

Punta Umbría afronta el verano de 2026 con una importante mejora de sus infraestructuras y servicios de playa. El municipio se convertirá esta temporada en la playa urbana más accesible del litoral onubense gracias a la instalación de 1.286 metros de nuevas pasarelas de hormigón ecológico, una actuación financiada con cerca de medio millón de euros.

La presentación del Plan de Playas 2026 ha servido para dar a conocer las principales novedades de una campaña en la que el Ayuntamiento apuesta por reforzar la accesibilidad, la seguridad y la oferta turística del destino.

Las nuevas pasarelas permitirán mejorar la movilidad de los usuarios a lo largo de la playa urbana y suponen una de las actuaciones más destacadas realizadas en los últimos años en el litoral puntaumbrieño.

Otra de las novedades será la incorporación de un dron de vigilancia gestionado por la Policía Local. Este sistema permitirá supervisar amplias zonas de playa, detectar incidencias con mayor rapidez y reforzar la coordinación de los servicios de emergencia durante la temporada estival.

En el apartado turístico, Punta Umbría contará este verano con un total de 20 chiringuitos y establecimientos de playa abiertos, convirtiéndose, según el Ayuntamiento, en el municipio de la Costa de la Luz con mayor oferta de este tipo de negocios.

Turismo Plan de Playas 2026

El Plan de Playas también contempla la puesta en marcha de siete establecimientos desmontables en la arena, además del mantenimiento de servicios como duchas, lavapiés, módulos de aseo y zonas de sombra adaptadas para personas con discapacidad.

La seguridad volverá a ser uno de los pilares de la temporada. El dispositivo de salvamento estará formado por 60 profesionales distribuidos entre ocho puestos de socorro y el Centro de Coordinación Operativa Local. El operativo dispondrá además de embarcaciones, ambulancias, quads, desfibriladores y sillas anfibias para personas con movilidad reducida.

Entre los servicios que se mantienen destaca también la playa canina de La Canaleta, un espacio de 15.000 metros cuadrados que se ha consolidado como uno de los recursos más demandados por quienes visitan la localidad con sus mascotas.

Con estas mejoras, Punta Umbría inicia una nueva temporada turística con el objetivo de reforzar su posición como uno de los destinos de referencia del litoral andaluz, combinando accesibilidad, seguridad y una amplia oferta de ocio y servicios junto al mar.