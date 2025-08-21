Punta Umbría intensifica los controles sobre los chiringuitos en situación irregular

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decidido actuar tras un informe técnico que detalla la situación legal de cada uno de los chiringuitos del municipio. A raíz de este documento, se ha establecido que la Policía Local llevará a cabo inspecciones para comprobar si los locales cumplen con la normativa de apertura, actividad y seguridad.

Los técnicos municipales han recomendado iniciar procedimientos sancionadores contra aquellos que operen sin la licencia correspondiente. En casos de incumplimientos graves, esto podría derivar en cierres cautelares de los establecimientos. “El final de ese expediente es el cierre”, advirtió el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, aunque subrayó que los empresarios aún pueden regularizar su situación y evitar sanciones mayores.

El primer edil calificó la situación de complicada pero también de oportunidad para que los propietarios obtengan la seguridad jurídica que otorga la legalidad, recordando que estas medidas no solo buscan sancionar, sino garantizar que la actividad en la playa se desarrolle con total seguridad para clientes y trabajadores.

El Ayuntamiento ya ha clasificado los chiringuitos en distintos grupos según su estado: desde los que cuentan con concesión y licencia, hasta aquellos que carecen de ambos documentos. La iniciativa pretende ordenar la playa y asegurar que todos los locales cumplan con la normativa vigente, evitando cierres inesperados y conflictos legales.

“El objetivo es legalizar la playa y proteger tanto a empresarios como a usuarios”, concluyó Hernández Cansino, animando a los responsables de los chiringuitos a colaborar con las inspecciones y regularizar cuanto antes su situación.