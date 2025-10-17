La Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico abre hoy sus puertas en Aracena

La espera ha terminado. Aracena da hoy la bienvenida a su XXVIII Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, uno de los grandes referentes gastronómicos de Andalucía, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos: del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre. La apertura del recinto ferial, situado junto a la Gruta de las Maravillas, marca el inicio de una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y que promete llenar de aroma y sabor la Sierra.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 12.00 horas, en un acto presidido por el alcalde, Manuel Guerra, acompañado por representantes institucionales, empresas del sector ibérico y autoridades provinciales. Tras el corte de cinta, se abrirán los stands y puntos de venta, que permanecerán activos hasta las 19.00 horas.

El recinto, de más de 30.000 metros cuadrados, acoge este año a 17 empresas del sector ibérico y 34 firmas de artesanía y productos agroalimentarios. A lo largo de la jornada, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones populares, demostraciones de corte y despiece, actuaciones musicales y un animado ambiente festivo que se extenderá durante todo el fin de semana.

La programación incluye el Concurso de Cortadores (domingo 19, 13.00 h), las jornadas técnicas para profesionales (viernes 24, 10.30 h), un Showcooking (viernes 24, 12.00 h) y el tradicional sorteo “Su Peso en Jamón”, que premiará el domingo 26 a uno de los asistentes con su peso en piezas ibéricas.

El próximo viernes 24 se celebrará también la Gala del Jamón en el Teatro Sierra de Aracena, presentada por Eva Ruiz(Canal Sur Televisión), en la que se entregarán los reconocimientos Jamón de Oro a Emiliano de Pedro y Bellota de Oro a José Luis Martín.

Con el recinto ya a pleno rendimiento, Aracena vuelve a convertirse desde hoy en el epicentro del jamón ibérico, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que une gastronomía, tradición y hospitalidad serrana.