Fallece el conductor de un turismo tras chocar con un autobús en Isla Cristina

Una persona ha perdido la vida esta tarde tras colisionar un turismo y un autobús en el término municipal de Isla Cristina. Según informa el 112, el accidente ha ocurrido poco antes de las 18.15 horas, cuando un autocar y un coche han chocado en la intersección entre la A-5054 y la HU-3400, en las inmediaciones de una rotonda.

A consecuencia del impacto, el conductor del turismo resultó mortalmente herido, quedando atrapado en el interior del vehículo. Pese a la asistencia de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias y Mantenimiento de Carreteras, la persona atrapada dentro del coche terminó falleciendo.