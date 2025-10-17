El humorista Agustín Jiménez actuará mañana en Trigueros

El Teatro Municipal de Trigueros continúa regalándonos momentos únicos este otoño de la mano de su programación cultural de primer nivel, que este sábado nos sorprende con una propuesta de humor a cargo del cómico Agustín Jiménez.

A las 20.00 horas, el telón volverá a abrirse para recibir a un artista que no necesita presentación: Agustín Jiménez, uno de los grandes nombres del humor en España. Con su estilo directo, irreverente y cargado de ingenio, promete convertir la velada en una auténtica fiesta de la risa, donde el público además de asistir, participará del show.

Las entradas, con un precio único de 12 euros, ya están disponibles a través de la plataforma Giglon. De esta forma, cualquier persona puede hacerse con su localidad de manera sencilla, desde casa o desde el móvil, asegurándose un sitio en una noche que promete muchas risas. Una forma cómoda y accesible de disfrutar de la gran programación del Teatro Municipal de Trigueros.