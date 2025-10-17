Punta Umbría aprueba un presupuesto de 39,6 millones de euros

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado con los votos favorables del Equipo de Gobierno y un concejal del Partido Popular, un presupuesto de 39.610.358´31 euros para el ejercicio en curso. El resto de la oposición (PP, PSOE e IU) ha votado en contra.

De los más de 39 millones de euros de ingresos presupuestados, 3.780.297 euros responden a operaciones financieras, 26.291.910,38 euros son operaciones corrientes y 9.568.150,41 euros son operaciones de capital. El montante global supone un aumento del 12,90% (4.525.635,86 euros) respecto al último presupuesto aprobado en 2022 y prorrogado en 2023 y 2024.

Por su parte, los gastos ascienden a 38.407.824,16 de euros, destacando el capítulo de personal, que alcanza los 14.187.936,26 euros. Cifra que supone un incremento del 12,76% con respecto al 2022 debido a la aplicación de las subidas retributivas que ha venido estableciendo el Gobierno Central para los trabajadores del sector público desde ese año, entre otras cuestiones.

Un instante de la votación.

Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzan la cifra de 8.827.585 euros, con un incremento del 9,03% que se justifica en la actualización de los distintos contratos vigentes con el Ayuntamiento. Entre esos contrato, destaca el de Limpieza, cuyo incremento se empleará en la contratación de más personal y la compra de nueva maquinaria.

Respecto al capítulo de gastos en inversiones reales, suben un 56.14%, hasta la cifra de 12.878.136,07 euros, destinados principalmente a la construcción de 48 viviendas sociales en régimen de alquiler (5,76 millones de euros) y al Plan Recupera Punta Umbría de mejora urbanística y modernización del alumbrado.

En cuanto a la devolución de prestamos, es decir, los pasivos financieros, descienden un 19,95% hasta los 1.249.290 euros. Por último, los gastos financieros disminuyen un 58,84%, de los 358.000 a los 147.510 euros.

Precisamente, el alcade José Carlos Hernández Cansino ha destacado esta bajada de "un 20% en la deuda pública y del 60% en los gastos financieros, sin subir impuestos”, al tiempo que ha lamentado que la oposición "no haya hecho ninguna propuesta alternativa al documento presupuestario” centrando sus intervenciones “en la crítica a mi persona basada en el odio”.

-EL PRESUPUESTO DE PUNTA UMBRÍA