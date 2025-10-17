Cinco heridos, entre ellos un menor, tras una colisión en Villablanca

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas un menor de edad, en un accidente de tráfico registrado esta mañana en el término municipal de la localidad onubense de Villablanca.

Según informa el 112, el siniestro ha tenido lugar sobre las 08.20 horas en el kilómetro siete de la carretera HU-4400, como consecuencia de la colisión entre dos vehículos.

De inmediato hicieron acto de aparición los servicios de emergencia, además de personal de la Guardia Civil de Trafico, del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y de Mantenimiento de Vías.

Tras atender a los heridos, los sanitarios trasladaron a las cinco personas afectadas al Hospital Virgen de la Bella de Lepe, donde ingresaron cuatro varones adultos, dos de 46 años, uno de 43 años y otro de 33 años, y un menor de 3 años.