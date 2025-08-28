Punta Umbría inmortalizará a Richar Jiménez de Gracia con un busto en la Calle Ancha

Punta Umbría contará próximamente con un busto en honor a Richar Jiménez de Gracia, ubicado en la Calle Ancha, cerca de la Plaza 26 de Abril, según ha anunciado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino. La obra será realizada por el escultor Martín Lagares, quien decidió donar la figura tras sensibilizarse con la historia de este vecino tan querido, recientemente fallecido.

El alcalde visitó esta mañana el estudio de Lagares en La Palma del Condado para agradecer personalmente el gesto del artista. Según Hernández Cansino, “cuando le trasladé a Martín la idea y el cariño que Punta Umbría sentía por Richar, se conmovió y decidió realizar de manera gratuita este busto”.

La escultura, que actualmente se encuentra en fase de prueba en barro, fue mostrada primero a la familia de Richar, quienes se emocionaron con la iniciativa. La instalación del busto busca materializar de forma permanente el afecto de la localidad hacia Richar, un vecino con síndrome de Down fallecido el pasado 14 de agosto y considerado un símbolo de alegría, integración y aprecio popular.

Hernández Cansino destacó que la obra recordará para siempre “a un símbolo de la inclusión real, la unión del pueblo y el cariño sin nada a cambio”, además de resaltar el ejemplo de Punta Umbría como municipio abierto y comprometido con el respeto y los derechos de las personas con diversidad funcional.