Punta Umbría inicia uno de los mayores planes de asfaltado de los últimos 20 años con una inversión cercana al millón de euros

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha puesto en marcha uno de los mayores planes de asfaltado acometidos en el municipio en las últimas dos décadas, con una inversión cercana al millón de euros destinada a la mejora integral de vías estratégicas.

Los trabajos han comenzado este miércoles en la avenida Ciudad de Huelva, dentro de una primera fase que contempla la renovación del tramo comprendido entre la avenida de Andalucía y Cuesta del Carmen, así como el que discurre entre las calles Esteros y Dunas. Se trata de zonas con un alto volumen de tráfico diario que serán completamente renovadas para mejorar la seguridad vial y la comodidad tanto de vecinos como de visitantes.

Las obras implican cambios temporales en la movilidad. La parada de autobús situada junto al supermercado MAS queda provisionalmente afectada, habilitándose una alternativa frente a los estacionamientos de la Guardia Civil. Permanecen operativas la parada anterior a la avenida de la Libertad y la ubicada junto a la Casa de los Ingleses. Durante la ejecución de los trabajos, el tráfico rodado y el transporte público serán desviados por la avenida del Océano.

En cuanto al estacionamiento, el asfaltado del segundo tramo afectará temporalmente al aparcamiento del supermercado MAS, por lo que se habilitarán zonas alternativas en calles colindantes, que estarán debidamente señalizadas.

La duración prevista de esta primera actuación se extenderá hasta el próximo 24 de febrero, siempre condicionada por la meteorología. Posteriormente, el plan continuará en la calle Sargo, en los estacionamientos de la avenida de Andalucía frente a Correos y en la calle Párroco José García Muñoz, hasta el Centro de Participación Activa de Mayores.

Desde el Consistorio se ha solicitado la colaboración ciudadana para respetar la señalización provisional y atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y de los operarios, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las obras.