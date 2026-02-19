Palos acoge la presentación del concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’, que cumple 15 años fomentando la cartografía en las aulas

El municipio de Palos de la Frontera ha acogido la presentación oficial de la nueva edición del concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’, una iniciativa de la Junta de Andalucía que cumple quince años impulsando el uso de la cartografía y la estadística como herramientas educativas en los centros andaluces.

El acto se ha celebrado en el CEIP San Jorge y ha contado con la presencia del director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Manuel Ignacio Castaño; el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; la delegada territorial de Economía en Huelva, Lucía Núñez; y la directora del centro, Beatriz Domínguez.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha agradecido que Palos haya sido elegido como sede de la presentación y ha destacado que el concurso “pone en valor la educación como motor de futuro y refuerza el vínculo del alumnado con su tierra”, subrayando la importancia de promover desde edades tempranas el conocimiento del territorio.

Desde la Junta se ha señalado que el certamen se refuerza este año ante el creciente interés del alumnado por los mapas, los datos y la representación geográfica. El viceconsejero Pablo Quesada ha indicado que la iniciativa permite aprender “desde la creatividad, el trabajo en equipo y el conocimiento del entorno”, mientras que el director del IECA ha defendido la cartografía y la estadística como “lenguajes esenciales para interpretar el territorio”.

El concurso está abierto a alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial, Educación Permanente y Enseñanzas de Régimen Especial. Los trabajos podrán presentarse de forma individual o en grupos de hasta cuatro estudiantes y en cualquier formato creativo, tanto analógico como digital.

El proceso contempla una fase previa en cada centro educativo y una fase final autonómica. El plazo para presentar los trabajos seleccionados concluye el 25 de marzo de 2026. Los ganadores recibirán material didáctico o informático adaptado a su nivel y diplomas acreditativos.

Con esta nueva edición, presentada desde Palos de la Frontera, la Junta refuerza su compromiso con proyectos que acercan al alumnado a la comprensión y representación del territorio andaluz, fomentando el aprendizaje significativo y la conexión con su entorno más cercano.