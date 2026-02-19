La provincia se reivindica como referente en movilidad sostenible en una jornada del CES provincial y la Diputación

El Campus de La Merced de la Universidad de Huelva ha acogido la jornada ‘Huelva 2026. Presente y futuro en movilidad sostenible y desarrollo territorial’, un foro de reflexión impulsado por el Consejo Económico y Social de la provincia (CESpH), la Diputación de Huelva y la Fundación AXON para analizar el papel estratégico de la provincia en la transición hacia un modelo de transporte más limpio y eficiente.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha subrayado que la movilidad sostenible “no es un concepto abstracto”, sino una cuestión que afecta al día a día de la ciudadanía, desde cómo se llevan los niños al colegio hasta el impacto de las zonas de bajas emisiones o el vehículo del futuro. Toscano ha señalado que el objetivo es “entender hacia dónde va la movilidad y qué oportunidades se abren en empleo, desarrollo y formación universitaria”.

Por su parte, el presidente del CESpH, Juan Antonio Márquez, ha destacado que Huelva se encuentra “en la vanguardia del estudio de nuevas fuentes de combustible como el hidrógeno verde”, situándose en la avanzadilla de la descarbonización a nivel europeo. En la jornada se ha podido conocer de cerca el camión ganador del último Rally Dakar en la categoría Mission 1000, impulsado por hidrógeno, que demuestra la viabilidad competitiva de esta tecnología.

El piloto Jordi Juvanteny, tricampeón del Dakar, ha explicado que el reto era mantener la misma potencia y fiabilidad que con combustibles tradicionales. “Lo hemos logrado”, ha afirmado, defendiendo que la transición energética no implica renunciar a prestaciones.

Desde la Fundación AXON, su presidente Adrián Torres ha señalado que la entidad ha apostado por Huelva como sede para desarrollar proyectos vinculados a la descarbonización y la transición energética, al considerar que la provincia reúne “condiciones clave” para liderar este cambio.

La jornada ha abordado tres grandes ejes: transporte y movilidad —con ponencias sobre zonas de bajas emisiones y adaptación de vehículos—; formación y oportunidades laborales, analizando el impacto en el empleo y la Formación Profesional; y un bloque final de debate con representantes sindicales, empresariales y expertos del sector.

El vehículo ganador del Dakar 2025 en la categoría Mission 1000, hibridado por la empresa española EVARM, estuvo expuesto en la Plaza de las Monjas y posteriormente en la Plaza de la Merced, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la cita.

El encuentro ha servido para poner de relieve que el transporte ya no es solo una infraestructura, sino un elemento estratégico para el desarrollo territorial, la creación de empleo cualificado y la mejora de la calidad de vida, en un contexto en el que Huelva aspira a consolidarse como polo de referencia en energías limpias y movilidad sostenible.