La Diputación impulsa la búsqueda de proyectos innovadores para representar a Huelva en los Premios EnerAgen 2026

La Diputación de Huelva ha abierto la convocatoria provincial para seleccionar las iniciativas más destacadas en materia de transición energética que optarán a los Premios Nacionales EnerAgen 2026, organizados junto a la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía.

La décimo séptima edición de estos galardones tiene como objetivo identificar y reconocer los mejores proyectos públicos y privados desarrollados en la provincia que contribuyan al avance hacia un modelo energético más sostenible. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 1 de abril.

La institución provincial será la encargada de avalar los proyectos onubenses que competirán a nivel nacional en alguna de las cuatro categorías establecidas en esta edición. Los premios, patrocinados por Red Eléctrica de España, cuentan con una dotación económica de 1.500 euros para el ganador de cada modalidad. El fallo se dará a conocer el 3 de junio en Oviedo, durante la gala de entrega organizada este año por la Fundación Asturiana de la Energía.

Podrán concurrir empresas de cualquier tamaño, administraciones públicas, entidades sociales y comunidades energéticas que hayan impulsado actuaciones relevantes en ámbitos como la eficiencia energética, las energías renovables, la innovación tecnológica o la participación ciudadana.

El jurado distinguirá la mejor iniciativa privada en favor de la transición energética, valorando especialmente su carácter innovador y su contribución a objetivos como el impulso de renovables, la movilidad sostenible, el almacenamiento energético o las soluciones circulares aplicadas al sector.

También se reconocerá la mejor iniciativa pública, destacando aquellas actuaciones ejemplarizantes que refuercen el compromiso institucional con el cambio de modelo energético. A ello se suma la categoría de educación, sensibilización y difusión, destinada a premiar programas o campañas que destaquen por su creatividad, alcance y capacidad de replicarse en otros territorios.

Por último, se otorgará un galardón a la mejor iniciativa en comunidades energéticas, poniendo en valor proyectos con modelos sólidos de gobernanza y gestión, innovadores desde el punto de vista técnico, social o económico, y que acrediten un impacto real en términos energéticos y medioambientales.

Las bases y toda la información relativa a la convocatoria pueden consultarse en la web oficial de los premios.