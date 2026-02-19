Almonte intensifica la puesta a punto de la playa de Matalascañas ante la llegada de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado los trabajos de acondicionamiento del litoral con vistas a la próxima Semana Santa, tras las últimas lluvias y temporales que han alterado el estado de la playa.

Los episodios meteorológicos recientes han provocado la llegada de una importante cantidad de residuos, así como acumulaciones de arena en el entorno del paseo marítimo y en distintos accesos al arenal. Ante esta situación, el Consistorio ha activado un dispositivo de puesta a punto para garantizar que el litoral presente las mejores condiciones de cara a uno de los periodos de mayor afluencia del año.

Las actuaciones incluyen la retirada de la arena desplazada por el viento, el allanamiento y adecuación de las zonas de acceso y la posterior instalación de pasarelas de madera que facilitarán la entrada de vecinos y visitantes a la playa.

Paralelamente, se están desarrollando labores intensivas de limpieza y retirada de materiales y arrastres acumulados tras los temporales, con el objetivo de mejorar tanto la imagen como la seguridad del entorno costero.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que los trabajos continuarán en los próximos días para que el litoral esté plenamente preparado de cara a la Semana Santa.