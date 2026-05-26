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Punta Umbría inicia el lunes una nueva fase de asfaltados

Las obras actuarán en varias calles del entorno de La Retama y la Casa de los Ingleses con una inversión de más de 307.000 euros

Punta Umbría.
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Punta Umbría
Punta Umbría inicia el lunes una nueva fase de asfaltados
Redacción
Redacción
26/05/26 - 12:49

El Ayuntamiento de Punta Umbría comenzará el próximo lunes 1 de junio una nueva fase de asfaltados dentro del programa ‘Tu Diputación Invierte’, con el objetivo de continuar mejorando las infraestructuras y el viario público del municipio.

Los trabajos se desarrollarán en el entorno de La Retama y la Casa de los Ingleses, actuando concretamente en las calles Poeta Miguel Hernández y Rafael Montesinos, así como en distintos tramos del Bulevar del Agua y las vías Ánfora y Trajano.

La actuación cuenta con una inversión superior a los 307.000 euros financiados por la Diputación Provincial de Huelva.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que se trata de unas obras “muy esperadas” y ha explicado que los plazos administrativos dependían de otra administración, lo que ha retrasado el inicio respecto a otras actuaciones ejecutadas directamente por el Ayuntamiento.

Las obras de asfaltado se prolongarán hasta el 12 de junio para minimizar las molestias a vecinos y conductores. Posteriormente se llevarán a cabo trabajos de pintura y señalización horizontal que finalizarán previsiblemente el 19 de junio.

Desde el Consistorio han agradecido la paciencia y comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, que se enmarcan dentro del plan Recupera Punta Umbría destinado a modernizar, embellecer y mejorar la accesibilidad tanto del municipio como de El Portil.